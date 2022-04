 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Minister schätzt Schäden in Ukraine auf eine Trillion Dollar

Minister schätzt Schäden in Ukraine auf eine Trillion Dollar

Die Ukraine hat nach Schätzungen der Regierung durch die Invasion russischer Truppen bisher Schäden in Höhe von bis zu einer Trillion US-Dollar erlitten. Das sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Olexander Griban am Sonntag bei einer Regierungssitzung, wie die Agentur Unian berichtete. Die Verluste seien schlicht "kolossal", die Aufstellung sei noch nicht vollständig. "Es sind Milliarden von Dollar an Schäden, möglicherweise bis zu einer Trillion Dollar", sagte Griban, ohne seine Zahlenangaben näher zu belegen.