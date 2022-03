 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Mischkonzern Baywa will operatives Ergebnis erneut deutlich steigern

Mischkonzern Baywa will operatives Ergebnis erneut deutlich steigern

Der Münchner Mischkonzern Baywa will auch im laufenden Jahr operativ deutlich mehr verdienen. Die Perspektiven seien für 2022 grundsätzlich weiterhin positiv, teilte das Unternehmen am Donnerstag in seinem Geschäftsbericht mit. Das diversifizierte Geschäftsmodell zeichne sich durch eine hohe Resilienz aus. Vor diesem Hintergrund werde ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) angepeilt, das erheblich über dem historischen Höchststand des Jahres 2021 liegen soll. Im vergangenen Jahr konnte Baywa das operative Ergebnis um rund ein Viertel auf 266,6 Millionen Euro steigern.