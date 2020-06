 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Mittelstand fordert Entlastungen in der Corona-Krise

Mittelstand fordert Entlastungen in der Corona-Krise

Der Mittelstand in Deutschland fordert vor dem Koalitionsgipfel Entlastungen bei Steuern und Auflagen. "Keinesfalls darf es jetzt zu zusätzlichen Belastungen der Unternehmen, beispielsweise durch die Einführung einer Vermögensabgabe kommen", warnt die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand in einem Eckpunktepapier, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.