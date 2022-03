 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Montenegro schließt sich Russland-Sanktionen weiterhin nicht an

Montenegro schließt sich Russland-Sanktionen weiterhin nicht an

Das Nato-Mitglied Montenegro schließt sich den Russland-Sanktionen der Europäischen Union weiterhin nicht an. Die Regierung des EU-Beitrittskandidaten konnte am Donnerstag keine Einigung über einen Sanktionsbeschluss erzielen, wie das Nachrichtenportal vijesti.me berichtete. Die EU hat wegen des Einmarschs in die Ukraine vor fünf Wochen beispiellose Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt.