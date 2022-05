 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Musk: Will Twitter immer noch übernehmen

Musk: Will Twitter immer noch übernehmen

Tech-Milliardär Elon Musk hat versichert, dass er weiter an Twitter US90184L1026> interessiert sei, nachdem er den Kaufdeal zuvor einseitig auf Eis gelegt hatte. Er halte an den Übernahmeplänen fest, schrieb Musk ohne weitere Details am Freitag bei Twitter.