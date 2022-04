 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Nagarro wird bei Umsatz deutlich optimistischer - Aktie steigt

Der IT-Dienstleister Nagarro wird deutlich optimistischer für das Gesamtjahr. Der Erlös solle 2022 nun auf rund 770 Millionen Euro gesteigert werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit. Bislang war der Vorstand von etwa 70 Millionen Euro weniger ausgegangen. Gegenüber den vorläufigen Zahlen für das abgeschlossene Jahr entspräche dies einem Plus von mehr als 40 Prozent. Die Nagarro-Aktie baute daraufhin ihr Kursplus auf 3 Prozent aus. Die Bruttomarge soll unterdessen weiter bei 28 Prozent liegen. Die angepeilte bereinigte Marge zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bleibt bei 14 Prozent.