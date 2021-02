 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Nestle gewinnt zum Jahresende an Schwung

Nestle gewinnt zum Jahresende an Schwung

Beim Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle hat sich das Wachstumstempo im Schlussquartal 2020 erhöht. Aus eigener Kraft legten die Erlöse im Gesamtjahr um 3,6 Prozent zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Vevey mitteilte. Wachstumstreiber war dabei unter anderem die Tierfuttermarke Purina. Damit übertrafen die Schweizer die durchschnittlichen Analystenerwartungen. In den ersten neun Monaten hatte Nestle noch ein um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe bereinigtes Umsatzplus von 3,5 Prozent verzeichnet.