 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Neues Ankunftszentrum für Flüchtlinge am Flughafen Tegel

Berlin will den Flughafen Tegel als Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nutzen. Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag an. Die Kapazität des bisherigen Ankunftszentrums in Reinickendorf reiche bei weitem nicht aus, um die aktuellen Herausforderungen bewältigen zu können. In dem früheren Flughafengebäude sollen möglichst viele Menschen untergebracht werden. Wann Tegel als Ankunftszentrum genutzt werden kann, war zunächst noch unklar.

Am Sonntag und Montag waren nach Senatsangaben jeweils mehr als 13 000 Menschen nach Berlin gekommen. Der Senat erwartet für die nächsten Tage weiter steigende Flüchtlingszahlen. "Wir gehen davon aus, dass die hohen Zahlen anhalten", so Giffey. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen