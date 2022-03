 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Neues Gesetz: Ukraine will russisches Eigentum beschlagnahmen

Neues Gesetz: Ukraine will russisches Eigentum beschlagnahmen

Die Ukraine will Eigentum Russlands und russischer Steuerzahler auf ihrem Staatsgebiet beschlagnahmen. Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete dazu ein entsprechendes Gesetz, wie das Parlament in Kiew am Donnerstag mitteilte. Die Rechtsgrundlage sei, dass die "Russische Föderation einen Krieg gegen die Ukraine und deren Einwohner begonnen hat".