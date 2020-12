 Wirtschaft, Handel & Finanzen: OECD prangert Egoismus reicher Staaten im Impfstoff-Rennen an

OECD prangert Egoismus reicher Staaten im Impfstoff-Rennen an

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prangert an, dass reiche Industrieländer im Rennen um die Corona-Impfstoffe zu egoistisch vorgehen. "Einige Länder haben viel zu viel Impfstoff, andere haben gar nichts", sagte Generalsekretär Angel Gurría der "Welt" (Montag). "Warum denken wir nicht an die fünf Milliarden Menschen in ärmeren Ländern?", fragte der 69-jährige ehemalige mexikanische Außen- und Finanzminister.