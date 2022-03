 Wirtschaft, Handel & Finanzen: OECD setzt Russlands Teilnahme an Gremien der Organisation aus

OECD setzt Russlands Teilnahme an Gremien der Organisation aus

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat Russland vorerst von der Arbeit ihrer Gremien ausgeschlossen. Wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß, dürfe auch Belarus zunächst nicht mehr an den Arbeitsgruppen teilnehmen. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte die OECD bereits die seit 2014 auf Eis liegenden Beitrittsverhandlungen Russlands formell beendet und die Schließung des Büros in Moskau angeordnet.