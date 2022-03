 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ölpreise bleiben auf hohem Niveau unter Druck

Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre deutlichen Vortagesverluste angeknüpft und etwas weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 111,51 US-Dollar. Das waren 97 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 83 Cent auf 105,13 Dollar.

Nach wie vor herrscht am Ölmarkt die Sorge, dass der erneute Ausbruch des Coronavirus in China die weltweite Nachfrage nach Öl dämpfen könnte. In Shanghai trat der bisher größte Lockdown in dem Land seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren stufenweise in Kraft. Im Osten und Süden der 26 Millionen Einwohner zählenden Hafenmetropole gelten weiträumige Ausgangssperren.

Daneben erhöht der anhaltende Ukraine-Krieg die Unsicherheit am Ölmarkt. Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine starten Moskau und Kiew am Dienstag in Istanbul eine neue Verhandlungsrunde. Der Westen hat wegen des Krieges scharfe Sanktionen gegen Russland verhängt. Das Land ist einer der größten Ölförderer der Welt.