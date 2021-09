 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ölpreise legen vor Opec-Entscheidung zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch vor einer Entscheidung des Erdölverbunds Opec+ über seine kurzfristige Förderpolitik moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,08 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 46 Cent auf 68,96 Dollar.

Zur Wochenmitte entscheidet der Ölverbund Opec+ über seine Förderpolitik für Oktober. Es wird erwartet, dass die tägliche Förderung um weitere 400 000 Barrel angehoben wird. Dieser Kurs wurde vor einigen Monaten durch die Ölproduzenten vorgezeichnet. Die Opec+ besteht aus dem Rohölkartell Opec unter Führung Saudi-Arabiens sowie weiteren größeren Förderländern, darunter Russland. Für Unsicherheit hat zuletzt allerdings die vielerorts angespanntere Corona-Lage gesorgt. Die rasche Ausbreitung der Delta-Variante könnte die Ölnachfrage belasten, soweit erneut scharfe Beschränkungen des öffentlichen Lebens ergriffen werden. Weil es in vielen Ländern danach zurzeit eher nicht aussieht, wird erwartet, dass die Produzenten Kurs halten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

