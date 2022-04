 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Österreichs Oberbank will sich in Deutschland vergrößern

Österreichs Oberbank will sich in Deutschland vergrößern

Die österreichische Oberbank will die langsame, aber stetige Eröffnung neuer Filialen in Deutschland fortsetzen. In diesem Jahr will das Linzer Unternehmen die Zahl seiner Geschäftsstellen in der Bundesrepublik von 43 auf 48 erhöhen. "Ungeachtet der Krise werden wir unseren Expansionskurs in Deutschland fortsetzen", teilte die Oberbank am Mittwoch in München mit.