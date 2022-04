 Wirtschaft, Handel & Finanzen: 'One More Time' von Daft Punk bei Macron-Feier gespielt

'One More Time' von Daft Punk bei Macron-Feier gespielt

"One More Time", also "noch einmal" - mit diesen Worten haben die Anhänger des französischen Präsidenten Emmanuel Macron dessen Wiederwahl auch musikalisch gefeiert. Bei der Versammlung vor dem Pariser Eiffelturm spielte ein DJ kurz nach Verkündung der Hochrechnung am Sonntagabend den beliebten Track des französischen Elektro-Duos Daft Punk. Auf Videos war zu sehen, wie Anhänger beschwingt mitsangen, Plakate in die Luft hielten und Frankreich- und Europaflaggen schwenkten.