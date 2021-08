 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Polen gibt EU nach und will umstrittene Disziplinarkammer abschaffen

Polen gibt EU nach und will umstrittene Disziplinarkammer abschaffen

Polen hat ein Einlenken im Dauerstreit mit der EU angekündigt und will seine umstrittene Einrichtung zur Disziplinierung von Richtern abschaffen. "Wir werden die Disziplinarkammer in ihrer jetzigen Form auflösen und damit verschwindet auch dieses Streitthema", sagte Vizepremier Jaroslaw Kaczynski am Samstag der Nachrichtenagentur PAP. Der Chef der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS gilt als der eigentliche starke Mann Polens.