 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Preise für Immobilien in Hamburg und dem Umland ziehen weiter an

Preise für Immobilien in Hamburg und dem Umland ziehen weiter an

Die Preise für Immobilien in Hamburg und dem Umland haben im vergangenen Jahr weiter angezogen. Die durchschnittlichen Angebotspreise seien im Vergleich zu 2020 zwischen knapp 12 und 21 Prozent gestiegen, heißt es in dem am Mittwoch vorgestellten Immobilienatlas der LBS Bausparkasse. Die Preissteigerungen beträfen sowohl Neubauten als auch Bestandsimmobilien.