 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ProSiebenSat.1-Hauptaktionär Media for Europe will Aufsichtsrat nicht entlasten

ProSiebenSat.1-Hauptaktionär Media for Europe will Aufsichtsrat nicht entlasten

Im Machtkampf mit ProSiebenSat.1 hat dessen Hauptaktionär Media for Europe (MFE) nachgelegt und angekündigt, den Aufsichtsrat nicht entlasten zu wollen. Grund seien fehlende Transparenz und eine ungewöhnliche Praxis bei der Nachbesetzung des Gremiums, teilte der Konzern des italienischen Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi am Mittwoch in Mailand mit. Zuvor war der Vorschlag einer Einzelentlastung vom Konzern in Unterföhring abgelehnt worden. Der Vorstand rund um Konzernchef Rainer Beaujean solle hingegen entlastet werden. Man begrüße den "konstruktiven und offenen Dialog", hieß es.