 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Proteste gegen Jobabbau bei Airbus in Bremen, Hamburg, Niedersachsen

Proteste gegen Jobabbau bei Airbus in Bremen, Hamburg, Niedersachsen

Rund 1500 Menschen haben am Mittwoch nach Gewerkschaftsangaben vor dem Airbus -Hauptgebäude in Bremen gegen einen drohenden Stellenabbau bei dem Flugzeugbauer protestiert. Der IG Metall zufolge gab es bundesweit an Airbus-Standorten Kundgebungen