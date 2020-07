 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Proteste gegen Regierung am Nationalfeiertag in Argentinien

Proteste gegen Regierung am Nationalfeiertag in Argentinien

Am Nationalfeiertag sind in Argentinien zahlreiche Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Rund um den Obelisk im Zentrum der Hauptstadt Buenos Aires protestierten sie am Donnerstag gegen die harten Ausgangsbeschränkungen während der Corona-Pandemie und schwenkten Nationalflaggen, wie im Fernsehsender TN zu sehen war. "Wir marschieren für Freiheit, Gerechtigkeit und das Wohlergehen der Argentinier", hieß es im Demonstrationsaufruf der Bewegung Campo Más Ciudad (Land plus Stadt). "Für die Gewerbetreibenden, die zugrunde gehen, während der Präsident auf einer nicht durchzuhaltenden Quarantäne besteht." Auch in anderen Städten des südamerikanisches Landes gingen Demonstranten gegen die Regierung auf die Straße.