 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Prudential peilt bei Hongkong-Kapitalerhöhung 2,4 Milliarden US-Dollar an

Der britische Versicherer Prudential will sich mit einer Kapitalerhöhung in Hongkong 2,4 Milliarden US-Dollar besorgen. Die bis zu 130,8 Millionen neuen Aktien würde für 143,80 Hongkong-Dollar je Stück verkauft, teilte das Unternehmen am Wochenende mit. Das Geld soll hauptsächlich für die Rückzahlung bestehender hochverzinslicher Anleihen verwendet werden, der Restbetrag ist für Investitionen in das Geschäft in Asien und Afrika vorgesehen.

Angekündigt hatte Prudential die Maßnahme vor einer Woche. In einer ersten Reaktion war der Aktienkurs des Unternehmens kräftig abgesackt. Die nun geforderten 143,80 Dollar je Anteilschein liegen um 2,6 Prozent unter dem letzten Schlusskurs der Papiere in Hongkong.

