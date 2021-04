 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Putin will Ausstoß von Treibhausgasen in Russland begrenzen

Putin will Ausstoß von Treibhausgasen in Russland begrenzen

Kurz vor seiner Rede bei einem internationalen Klimagipfel hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Reduzierung schädlicher Treibhausgase in russischen Städten angeordnet. In den zwölf größten Industriezentren sollte bis 2024 der Ausstoß um 20 Prozent gesenkt werden, sagte er am Mittwoch in Moskau bei einer Rede zur Lage der Nation. "Diese Aufgabe muss gelöst werden." In allen Städten mit akuten Problemen bei der Luftqualität müsse es zudem Abgas-Quoten samt transparenter Kontrolle geben.