 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Regierung will Kliniklandschaft reformieren - Neue Kommission

Regierung will Kliniklandschaft reformieren - Neue Kommission

Mit einer neuen Kommission will die Bundesregierung grundlegende Reformen bei Deutschlands Krankenhäusern anstoßen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) berief die "Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung" am Montag in Berlin.