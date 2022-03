 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP 2: Biden kommt in Polen an - Flugzeug von Präsident Duda muss notlanden

(Neu: Details)

WARSCHAU US-Präsident Joe Biden ist in Polen angekommen - wegen einer Notlandung des Flugzeugs von Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda sind die Pläne des US-Präsidenten aber durcheinandergewirbelt worden. Die Air Force One mit Biden an Bord landete am Freitag kurz nach 14.00 Uhr auf dem Flughafen im polnischen Rzeszow. Dort wollte sich Biden eigentlich gemeinsam mit Duda über den humanitären Einsatz zur Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine informieren. Stattdessen hat der US-Präsident nun zunächst in Polen stationierte US-Truppen getroffen.

Die Maschine mit Duda an Bord musste wegen eines Schadens nach Warschau zurückkehren. Dort stieg Duda in ein Ersatzflugzeug um. Biden hätte am Flughafen Rzeszow, nur rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, eigentlich von Duda begrüßt werden sollen. Dieser Programmpunkt fiel nun aus. Biden stieg zunächst fast eine Stunde lang nicht aus der Air Force One aus - erst gegen 15.00 verließ er das Flugzeug. Er wurde unter anderem von dem polnischen Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak begrüßt. Die Ersatzmaschine mit Duda an Bord landete etwa zeitgleich auf dem Flughafen.

Biden traf am Freitagnachmittag US-Militärs der 82. Luftlandedivision direkt neben dem Flughafen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie der US-Präsident mit den Soldaten Pizza aß. Die USA hatten vor Kriegsausbruch 4700 Soldaten der 82. Luftlandedivision aus North Carolina nach Polen verlegt. Sie verstärken die bislang 4500 Soldaten, die die USA schon seit Längerem in Polen stationiert haben. Einen ständigen US-Militärstützpunkt in Polen gibt es bislang nicht.

Bidens Reise in den Nato-Partnerstaat steht ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Am Freitagabend will Biden nach Warschau weiterreisen. Dort will er am Samstag unter anderem eine Rede zum Krieg in der Ukraine halten. Darin werde er auf "die Bedeutung dieses Augenblicks eingehen", kündigte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan an. Es gehe darum, "die Dringlichkeit der vor uns liegenden Herausforderung", und die "Bedeutung des Konflikts in der Ukraine für die Welt" zu unterstreichen. Biden werde darüber sprechen, warum es so wichtig sei, "dass die freie Welt angesichts der russischen Aggression Einigkeit und Entschlossenheit" bewahre, so Sullivan.

Biden war zuvor in Brüssel. Dort nahm er am Donnerstag am Nato-Sondergipfel, einem Treffen der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) und dem EU-Gipfel teil. Der US-Präsident kündigte in Brüssel unter anderem an, dass die Vereinigten Staaten bis zu 100 000 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen wollen. Außerdem verhängte die US-Regierung neue Sanktionen gegen Russland.

Am Freitagvormittag gaben Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekannt, dass die EU künftig riesige Mengen an Flüssiggas (LNG) aus den USA beziehen wird. So soll die Abhängigkeit Europas von Energielieferungen aus Russland reduziert werden.