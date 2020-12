 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Aktien New York: Freundlich - Dow kann 30 000 Punkte aber nicht halten

ROUNDUP/Aktien New York: Freundlich - Dow kann 30 000 Punkte aber nicht halten

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag aufgrund des zunehmenden Optimismus über den Corona-Impfbeginn sowie der Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket zugelegt. Dass sich die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im Dezember überraschend eingetrübt hat, ließ die Anleger ebenso kalt, wie die Nachricht, dass die US-Industrieproduktion im November etwas stärker als erwartet zugelegt hat.