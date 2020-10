 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Aktien New York: Kaum Bewegung am Ende einer eher schwachen Woche

ROUNDUP/Aktien New York: Kaum Bewegung am Ende einer eher schwachen Woche

Am Ende einer eher von Verlusten geprägten Handelswoche haben die Anleger an der Wall Street keine großen Sprünge mehr gewagt. Im Blick standen am Freitag eine Reihe gemischt ausgefallener Unternehmensberichte zum abgelaufenen Quartal.