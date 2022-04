 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste - Anleger verdauen Jobdaten und ISM

ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste - Anleger verdauen Jobdaten und ISM

Die US-Börsen sind am Freitag nach einem freundlichen Handelsauftakt in die Verlustzone gedreht. Zunächst stützten die robusten Daten vom Arbeitsmarkt für den Monat März. Die überraschende Eintrübung der Stimmung in der Industrie allerdings drückte rasch wieder auf die Laune der Anleger.