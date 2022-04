 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Vertrauen in Wirtschaft gibt kräftig Auftrieb

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Vertrauen in Wirtschaft gibt kräftig Auftrieb

In bester Laune haben sich am Dienstag die Anleger am New Yorker Aktienmarkt präsentiert. Sie vertrauen auf eine starke Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Die Bedenken vor einer schnellen Straffung der heimischen Geldpolitik - nochmals angefacht von Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, der eine mögliche Anhebung des US-Leitzinses um gleich 0,75 Prozentpunkte ins Spiel brachte - trübten die gute Stimmung nicht. Aus der US-Bauwirtschaft kamen positive Signale, sie entwickelte sich im März trotz steigender Immobilienzinsen besser als erwartet.