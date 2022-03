 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Amadeus Fire hebt Dividende und zeigt sich optimistisch - Aktie im Plus

Nach dem Umsatz- und Gewinnsprung erwartet der Personaldienstleister Amadeus Fire auch im kommenden Jahr gute Geschäfte. Zwar werde die Wachstumsrate nicht an die überdurchschnittliche Steigerung aus 2021 anknüpfen. Der anhaltende Fachkräftemangel sorge aber für ein gutes Geschäftsumfeld. Nennenswerte Auswirkungen des Ukraine-Kriegs erwartet das ausschließlich in Deutschland tätige Unternehmen nicht.

Anleger reagierten positiv auf die Eckdaten. Die Aktie legte um rund 2,5 Prozent zu. Damit setzte das Papier seinen Erholungskurs im März fort, nachdem es nach dem Jahreswechsel kräftig an Wert verloren hatte.

Im kommenden Jahr peile das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus zwischen 11 und 14 Prozent an, wie es am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das entspricht einer Zielspanne von 413 bis 425 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Firmenwert (Ebita) soll um sieben bis neun Prozent anziehen.

Die Corona-Pandemie hatte Amadeus Fire 2020 an vielen Stellen getroffen: In der Weiterbildung hatte das Unternehmen etwa mit dem Ausfall von Veranstaltungen zu kämpfen sowie mit dem ausbleibenden Firmenkundengeschäft. In der Zeitarbeit war das Auftragsvolumen teils deutlich gesunken. 2021 lief es nun wieder deutlich besser. Angesichts des Fachkräftemangels sind viele Unternehmen bereit, in neue Mitarbeiter zu investieren.

Das verlieh Amadeus Fire im vergangenen Jahr merklich Rückenwind. Unter dem Strich verdienten die Frankfurter knapp 35 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Die Dividende soll von 1,55 Euro auf 3,04 Euro ansteigen. Bereits im Februar hatte das Unternehmen einen kräftigen Zuwachs beim Umsatz und operativen Ergebnis bekannt gegeben: Die Erlöse stiegen um ein Drittel auf 372 Millionen Euro, das operative Ergebnis kletterte um 62 Prozent auf 66,5 Millionen Euro.