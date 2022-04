 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Befesa hält sich bei Prognose große Spanne offen - Aktie an MDax-Ende

ROUNDUP: Befesa hält sich bei Prognose große Spanne offen - Aktie an MDax-Ende

Hohe Metallpreise und eine gute Mengenentwicklung haben dem Industrie-Recycler Befesa im Tagesgeschäft im ersten Quartal ein Rekordergebnis beschert. Auch für das Gesamtjahr peilt Vorstandschef Javier Molina einen neuen Höchstwert an. Allerdings ist das Management nicht sicher, ob das Unternehmen die hohen Erwartungen von Branchenexperten erfüllen kann. Denn nicht nur die Mengen des verarbeiteten Materials - auch die Preise für Energie und Basismetalle schwankten stark, hieß es bei der Vorlage des Zwischenberichts am Dienstag in Luxemburg.