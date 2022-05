 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Brisante Nato-Gespräche in Berlin - G7-Treffen endet an der Ostsee

ROUNDUP: Brisante Nato-Gespräche in Berlin - G7-Treffen endet an der Ostsee

Die Auswirkungen der Klimakrise auf die internationale Sicherheit, die Konflikte im Mittleren Osten und die Terrorgefahr in Nordafrika: Zum Abschluss ihres Treffen an der deutschen Ostseeküste beschäftigen sich die Außenminister der Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen (G7) an diesem Samstag (8.00 Uhr) mit Themen abseits des Krieges in der Ukraine. Gegen Mittag will Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) als Gastgeberin die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Beratungen in einem Luxushotel am Weißenhäuser Strand (Schleswig-Holstein) informieren.