 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Deutsche Börse peilt zweistelliges Plus bei Erlös und Gewinn an

ROUNDUP: Deutsche Börse peilt zweistelliges Plus bei Erlös und Gewinn an

Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer will mit einem Mix aus Wachstum im bestehenden Geschäft und Übernahmen seinen zuletzt erfolgreichen Kurs fortsetzen. Erlöse und Gewinn sollen in den kommenden Jahren jeweils zweistellig zulegen, sagte der seit Anfang 2018 amtierende Konzernchef bei der Vorlage seiner neuen Strategie mit dem Namen "Compass 2023". "Die langfristigen Trends an den Finanzmärkten unterstützen unser solides Wachstum. Sie werden durch Corona nicht wirklich berührt. Corona hat für uns eher zyklischen Charakter."