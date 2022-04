 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Deutsche Telekom erhöht Beteiligung an T-Mobile US - Aktie steigt

ROUNDUP: Deutsche Telekom erhöht Beteiligung an T-Mobile US - Aktie steigt

Die Deutsche Telekom hat wie erwartet ihren Anteil an der US-Tochter T-Mobile US aufgestockt. Damit verfolgt sie weiter ihr Ziel, sich über kurz oder lang die Mehrheit an den Amerikanern zu schnappen. Denn für die Konzernzentrale in Bonn ist der Riesen-Markt USA ein besonders lukratives Geschäftsfeld. Die Telekom-Aktie baute nach der Nachricht die Kursgewinne aus.