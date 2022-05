 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Koalition peilt längere Aussetzung der Hartz-Sanktionen an

ROUNDUP: Koalition peilt längere Aussetzung der Hartz-Sanktionen an

Die Koalition peilt eine Lockerung der Hartz-Sanktionen über die bisherigen Pläne hinaus an. So sollen die Sanktionen im Fall von Fehlverhalten der Betroffenen voraussichtlich bis Mitte kommenden Jahres weitgehend ausgesetzt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Koalitionskreisen erfuhr. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete zuerst darüber. Danach, ab Juli 2023, sollen dann wieder Abzüge bis zu 30 Prozent möglich sein, wie es weiter hieß.