 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Kremlsprecher: Diplomaten-Ausweisung bringt Beziehungen in Gefahr

ROUNDUP/Kremlsprecher: Diplomaten-Ausweisung bringt Beziehungen in Gefahr

Die Ausweisung zahlreicher russischer Diplomaten aus westlichen Ländern wegen des Ukraine-Kriegs birgt aus Sicht der Führung in Moskau die Gefahr eines Abbruchs der diplomatischen Beziehungen. Wenn diese Praxis weitergehe, bestehe die potenzielle Gefahr, dass dies passiert, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch im Interview mit dem französischen Sender LCI. Die Ausweisung der Diplomaten schließe das Fenster für diplomatische Bemühungen. In der außergewöhnlichen Situation des Ukraine-Konflikts aber werde Diplomatie benötigt, sagte Peskow. Russland hatte das Nachbarland vor knapp sechs Wochen überfallen.