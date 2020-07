 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Krones rutscht tiefer in die roten Zahlen - Aktie am SDax-Ende

ROUNDUP: Krones rutscht tiefer in die roten Zahlen - Aktie am SDax-Ende

Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones ist wegen der Corona-Krise im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Krones spüre die allgemeine Verunsicherung bei den Kunden", schrieb Unternehmenschef Christoph Klenk in einem Aktionärsbrief am Donnerstag bei der Vorstellung der Zahlen in Neutraubling. Diese laste auf der Investitionsbereitschaft der Kunden. Einen Ausblick auf das Geschäftsjahr gibt das Unternehmen weiterhin nicht. An der Börse rutschte die Aktie kräftig ab.