 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Merkel: Auch Versand von FFP2-Masken an Risikogruppen geplant

ROUNDUP/Merkel: Auch Versand von FFP2-Masken an Risikogruppen geplant

Die vom Bund finanzierten FFP2-Masken für Menschen aus Corona-Risikogruppen sollen nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im neuen Jahr auch zugeschickt werden können - um Schlangen beim Abholen in Apotheken zu vermeiden. Auf eine Frage der FDP, ob ein Versand angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen nicht besser gewesen wäre, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag: "Das wird in einem zweiten Schritt auch geschehen."