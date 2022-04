 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Rentner als Verlierer bei Energieentlastungen? Kritik an Ampel wächst

ROUNDUP: Rentner als Verlierer bei Energieentlastungen? Kritik an Ampel wächst

Viele Rentner drohen vor dem Hintergrund stark gestiegener Energiepreise bei einem geplanten Entlastungsschritt leer auszugehen - deswegen steigt nun der Druck auf die Ampel-Koalition. Sozialverbände sowie Ökonomen forderten die Bundesregierung auf, dass die geplante Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro auch für Rentner gelten soll. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, sagte am Freitag in Berlin, bei der Pauschale vergesse die Koalition wieder einmal die Rentnerinnen und Rentner.