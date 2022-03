 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Strack-Zimmermann fordert Importstopp für Gas und Öl aus Russland

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat einen Stopp der Importe von Gas und Öl aus Russland gefordert. Die Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Gaspipeline Nord Stream 1 abzuschalten, "zeigt nur, dass ihn unsere Sanktionen hart treffen", sagte die FDP-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir müssen jetzt das Heft des Handelns in der Hand behalten und uns dazu entscheiden, ein neues Kapitel Gas und Öl aufzuschlagen. Deutschland muss den Importstopp dieser beiden Rohstoffe aus Russland sofort umsetzen."

Auch die Jungen Liberalen forderten ein Ende deutscher Energieimporte aus Russland. "Jede Sanktion, die bisher noch zurückgehalten wurde, muss nun umgesetzt werden", erklärte die Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation, Franziska Brandmann. "Mit einem verbrecherischen Regime, das Krieg gegen unsere Freunde in der Ukraine führt und für das Sterben von Kindern, Jugendlichen und weiteren unbeteiligten Zivilisten verantwortlich ist, macht man keine Geschäfte." Die Bundesregierung habe angekündigt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um diesen Krieg zu beenden, sagte Brandmann. "Wir sind der Meinung: Wer das ankündigt, kann beim Bezug von russischem Öl oder Gas nicht nach dem Prinzip "business as usual" handeln." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

