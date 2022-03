 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/TV-Mitarbeiterin vor Protest: Krieg in der Ukraine ist ein Verbrechen

ROUNDUP/TV-Mitarbeiterin vor Protest: Krieg in der Ukraine ist ein Verbrechen

Die russische TV-Mitarbeiterin Marina Owsjannikowa hat vor ihrem aufsehenerregenden Protest gegen den Ukraine-Krieg in der Hauptnachrichtensendung des russischen Staatssenders Erster Kanal ein Video aufgenommen, in dem sie ihre politische Position erklärt. Sie trägt darin eine Kette mit den Farben der Flaggen Russlands und der Ukraine und nimmt unter anderem Bezug auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland 2014 sowie die Vergiftung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny. Der Wortlaut des im Netz verbreiteten Videos in einer dpa-Übersetzung: