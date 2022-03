 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Verdi-Streik an Flughäfen ausgeweitet - Kein Zustieg in Frankfurt

ROUNDUP: Verdi-Streik an Flughäfen ausgeweitet - Kein Zustieg in Frankfurt

Wegen der bundesweit ausgeweiteten Warnstreiks an den Sicherheitskontrollen sind am Frankfurter Flughafen zahlreiche Flüge ausgefallen. Passagiere konnten am größten deutschen Flughafen am Dienstag nicht zusteigen, weil die Arbeitskräfte an den Fluggastkontrollen nach Aufruf der Gewerkschaft Verdi die Arbeit niedergelegt hatten. Lediglich für Transitpassagiere wurde ein Notdienst aufrechterhalten, wie die Gewerkschaft mitteilte. Starke Auswirkungen gab es auch in Hamburg.