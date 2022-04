 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Weg für neue Offerte für die Aareal Bank so gut wie frei

ROUNDUP: Weg für neue Offerte für die Aareal Bank so gut wie frei

Das Ringen um die Übernahme der Aareal Bank kann wahrscheinlich bald in eine neue Runde gehen. Die erst vor Kurzem noch am Widerstand von Großaktionären gescheiterten Investoren Advent und Centerbridge haben sich am Mittwochabend mit dem Finanzierer von Gewerbeimmobilien auf eine neue Offerte geeinigt. Zudem haben sich die beiden Finanzinvestoren dieses Mal die Unterstützung von zuletzt noch widerspenstigen Großaktionären gesichert. Nach der Einigung mit der Bank brauchen Advent und Centerbridge jetzt noch die Freigabe der Aufsichtsbehörde Bafin, um vor Ablauf des nach der zuletzt missglückten Übernahme verhängten Sperrjahres ein neues Gebot vorlegen zu dürfen. Die Investoren wollen zudem, wie seit Dienstag bekannt, etwas mehr auf den Tisch liegen.