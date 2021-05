 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Widerstand in Japan gegen Olympia wächst: Über 350 000 Unterschriften

ROUNDUP/Widerstand in Japan gegen Olympia wächst: Über 350 000 Unterschriften

In Japan werden die Rufe nach einer Absage der Olympischen Spiele in Tokio immer lauter. Der japanische Anwalt und Politiker Kenji Utsunomiya forderte am Freitag eine Absage der Spiele und überreichte Tokios Gouverneurin Yuriko Koike eine entsprechende Petition mit mehr als 350 000 Unterschriften. Der Schutz des Lebens der Menschen vor dem Coronavirus müsse oberste Priorität haben und nicht die Olympischen Spiele, heißt es darin.