 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Wohnungsbau kommt stärker in Schwung - aber noch Stau am Bau

ROUNDUP: Wohnungsbau kommt stärker in Schwung - aber noch Stau am Bau

Der Wohnungsbau in Deutschland ist 2019 stärker in Schwung gekommen und hat den höchsten Stand seit fast 20 Jahren erreicht. Mit 293 000 errichteten Wohnungen, einem Plus von 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, setzte sich der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fort, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Eine höhere Zahl an fertiggestellten Wohnungen hatte es zuletzt 2001 gegeben (326 600). Während besonders viele Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstanden, gab es kaum Zuwächse bei Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen.