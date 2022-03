 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Russland will eigene Ukraine-Resolution in Sicherheitsrat einbringen

Russland will eigene Ukraine-Resolution in Sicherheitsrat einbringen

Russland will eine eigene Resolution zur humanitären Situation in der Ukraine in den UN-Sicherheitsrat einbringen. Das Papier werde unter anderem den Aufruf zu einem "verhandelten Waffenstillstand" sowie der sicheren Evakuierung von Zivilisten und des ungehinderten Zugangs für humanitäre Hilfe beinhalten, kündigte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja am Dienstag in New York an.