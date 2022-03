 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Russland will Westflanke wegen Nato-Aktivitäten verstärken

Russland will Westflanke wegen Nato-Aktivitäten verstärken

Russland will als Reaktion auf die Nato-Aktivitäten vor seinen Grenzen seine Westflanke militärisch stärken. An der Ostflanke der Nato habe sich eine gewaltige Gruppierung gebildet, "eine mächtige militärische Infrastruktur, eine Verteidigungsstruktur der Nato", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax zufolge.