 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Sachsen-Anhalt lockert Regeln für Treffen an Weihnachten doch etwas

Sachsen-Anhalt lockert Regeln für Treffen an Weihnachten doch etwas

Sachsen-Anhalt lockert die Kontaktbeschränkungen an Weihnachten doch etwas. Zugelassen sind vom 24. bis 26. Dezember private Zusammenkünfte und Feiern über den eigenen Hausstand hinaus mit bis zu vier weiteren Personen aus höchstens zwei weiteren Hausständen. Das erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Montag nach einer Sitzung des Kabinetts zur neuen neunten Corona-Landesverordnung. Damit bleibe Sachsen-Anhalt hinter den Möglichkeiten zurück, die Bund und Länder am Sonntag verabredet hatten, danach wären Besucher aus bis zu vier weiteren Hausständen möglich gewesen, sagte Haseloff.