 Wirtschaft, Handel & Finanzen: SAF-Holland kauft britischen Anbieter von Transportlösungen

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland stärkt sich mit einer Übernahme in Großbritannien. Das SDax -Unternehmen gab am Mittwoch den Kauf der IMS Limited mit Sitz im englischen Shepshed von seinem bisherigen Exklusiv-Vertriebspartner IMS Group bekannt. Der Kaufpreis liege im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte SAF-Holland in Bessenbach mit. Die neue britischen Tochter soll ab April in der SAF-Bilanz berücksichtigt werden.

Mit der Übernahme will das Unternehmen seine Marktposition in Großbritannien und Irland festigen, wobei der Marktanteil in der für den Konzern wichtigen Region weiter ausgebaut werden solle. Hierzu biete der etablierte Kundenstamm der IMS Limited eine "ideale Ausgangsbasis", sagte SAF-Chef Alexander Geis. Das britische Unternehmen mit 19 Mitarbeitern bietet den Angaben zufolge Lösungen für die Transportbranche. Dabei vertreibt IMS Limited bereits zwei konzerneigene Marken von SAF Holland, während die Deutschen seit einigen Jahren über eine Tochtergesellschaft in Großbritannien direkt aktiv sind. Mit der Übernahme ließen sich Synergien durch eine einheitliche Kundenansprache realisieren, hieß es weiter. Zusätzlich hofft SAF Holland auf mehr Wartungsgeschäft.

