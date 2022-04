 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Salmonellen-Gefahr: Ferrero ruft auch in Australien Produkte zurück

Salmonellen-Gefahr: Ferrero ruft auch in Australien Produkte zurück

Nach Deutschland und anderen europäischen Ländern hat Ferrero kurz vor Ostern auch in Australien zahlreiche Kinder-Produkte zurückgerufen. Diese seien möglicherweise mit Salmonellen belastet, teilte die für Lebensmittelsicherheit zuständige Behörde (FSANZ) am Donnerstag mit. Die Süßigkeiten, darunter Kinder-Überraschungseier, seien in großen Supermarktketten wie Coles und Woolworths verkauft worden.