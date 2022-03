 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Save the Children: Geschätzt 800 000 Kinder aus der Ukraine geflohen

Nach Angaben der Kinderrechtsorganisation Save the Children sind in den vergangenen Wochen geschätzt 800 000 Kinder aus der Ukraine geflohen. Eine wachsende Zahl dieser Kinder sei ohne ihre Familien unterwegs, teilte die Organisation mit Sitz in London am Dienstag mit. Viele seien unter 14 Jahre alt und zeigten Anzeichen psychischer Belastung.

"Eltern greifen auf die verzweifeltsten, herzzerreißendsten Maßnahmen zurück, um ihre Kinder zu schützen", sagte die für Osteuropa zuständige Save-the-Children-Direktorin Irina Saghoyan einer Mitteilung zufolge. So schickten mittlerweile viele Eltern ihre Kinder mit Nachbarn oder Freunden ins Ausland, um sie vor den Kämpfen und Angriffen in Sicherheit zu bringen, während sie selbst zuhause versuchten, ihre Heimat zu schützen. Die Organisation rief Grenzbehörden und andere Beteiligte auf, sich dafür einzusetzen, dass Kinder möglichst nicht von ihren Eltern oder Betreuern getrennt werden oder Familienzusammenführungen schnellstmöglich arrangiert werden. "Je schneller man handelt, desto wahrscheinlicher ist es, Kinder erfolgreich mit ihren Betreuern wieder zu vereinen", sagte Saghoyan. Save the Children ist nach eigenen Angaben seit 2014 in der Ukraine im Einsatz.

